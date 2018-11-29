Военное руководство России отдало приказ об обстреле украинских кораблей: аудиодоказательство

Служба безопасности Украины выяснила, что российское военное руководство сознательно отдало приказ на применение оружия против украинских кораблей возле Керченского пролива 25 ноября.

Об этом заявил заместитель председателя СБУ Олег Фролов, сообщает "Гордон".

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Получены переговоры экипажа российского самолета ... и вертолета К-52 с соответствующими пунктами управления. Эти переговоры не оставляют никакого сомнения, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей,

– сказал Фролов.

Смотрите видео с переговорами россиян во время атаки на украинские корабли в Азовском море:

Что произошло в Азовском море?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

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