16:06
29 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как будут наполнять бюджет России. Подхалим Михалков
      Вєсті Кремля
      21:29, 28 ноября
      Вести.UA. (Не) Выполненные обещания Яценюка. Военная служба украинских детей
      Вєсті.UA
      20:34, 28 ноября
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, 28 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Военное руководство России отдало приказ об обстреле украинских кораблей: аудиодоказательство

      347 Читати новину українською
      Военное руководство России сознательно отдало приказ об обстреле украинских кораблей в Азовском море
      Военное руководство России сознательно отдало приказ об обстреле украинских кораблей в Азовском море / Иллюстративное фото

      Служба безопасности Украины выяснила, что российское военное руководство сознательно отдало приказ на применение оружия против украинских кораблей возле Керченского пролива 25 ноября.

      Об этом заявил заместитель председателя СБУ Олег Фролов, сообщает "Гордон".

      Читайте также: Какие российские суда блокировали Керченский пролив для украинских кораблей

      Получены переговоры экипажа российского самолета ... и вертолета К-52 с соответствующими пунктами управления. Эти переговоры не оставляют никакого сомнения, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей,
      – сказал Фролов.

      Смотрите видео с переговорами россиян во время атаки на украинские корабли в Азовском море:

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

      ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О СОБЫТИЯХ, ЧТО РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ РОССИИ НА УКРАИНСКОМ КОРАБЛИ НА АЗОВЕ:

      •  
      Теги: Новости Украины Новости политики Водный транспорт Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости России СБУ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      сегодня , 15:01 Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      Юрій Бутусов 727
      Саломе Зурабишвили – новый президент Грузии: что о ней известно
      сегодня , 14:43 Саломе Зурабишвили – новый президент Грузии: что о ней известно
      Наталя Боднар 821
      Профессии будущего: как изменится мир
      сегодня , 13:01 Профессии будущего: как изменится мир
      Ксенія Прожогіна 954
      Кому належить Керченська протока
      сегодня , 12:01 Кому належить Керченська протока
      Блог Медіа 3904
      Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      сегодня , 08:40 Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      Олексій Чибісов 9179
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      В убийстве бизнесмена в Киеве подозревают двух армян
       1 октября 2013 , 16:01
      Оскар-2016. Лучшие платья красной дорожки
       29 февраля 2016 , 11:28
      Английский клуб не слышал об интересе Динамо к своему форварду
       2 августа , 11:44
      Главные новости футбола 24 октября: Барселона без Месси одолела Интер, ПСЖ и Наполи не выявили сильнейшего
       25 октября , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук