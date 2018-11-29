14:30
29 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как будут наполнять бюджет России. Подхалим Михалков
      Вєсті Кремля
      21:29, 28 ноября
      Вести.UA. (Не) Выполненные обещания Яценюка. Военная служба украинских детей
      Вєсті.UA
      20:34, 28 ноября
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, 28 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Агрессия РФ в Азовском море: Германия озвучила свою позицию

      462 Читати новину українською
      Германия озвучила свою позицию
      Германия озвучила свою позицию / Фото из открытых источников

      Представитель правительства Германии заявил, что антироссийские санкции из-за нападения РФ на украинские корабли в Черном море являются "немного поспешными".

      Об этом сообщает DW ссылаясь на слова представителя МИД ФРГ.

      Читайте также: Обострение в Азовском море: Волкер требует жестких санкций против РФ

      По мнению чиновника, "санкции не являются водопроводным краном, который открывают и закрывают по необходимости".

      По словам пресс-секретаря федерального правительства Штеффена Зайберта, введение новых санкций против Кремля возможно только тогда, если это одобрят все страны Евросоюза. Сначала нужно провести переговоры со всеми партнерами в ЕС.

      Зайберт добавил, что антироссийские санкции продлили до 31 января 2019 года.

      Напомним, Россия после дерзкой атаки в Азовском море на корабле ВМС захватила 24 украинских моряков. Известны имена 18 из них. Также в РФ убеждают, что в результате обстрела вышеупомянутых судов якобы "получили легкие ранения трое украинских военных. В то же время страна-агрессор заявила, что все пострадавшие в результате нападения украинские моряки получили всю необходимую медицинскую помощь.

      Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс? 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      Впоследствии в Кремле такие меры объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никоим образом не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях якобы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.

      Захват Россией украинских кораблей: видео

       

      Теги: Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море Военное положение в Украине
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як запровадження воєнного стану вплине на ситуацію в Україні
      26 ноября , 09:23 Як запровадження воєнного стану вплине на ситуацію в Україні
      Олена Булан
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      7 ноября 2019 , 12:56 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      "Исламское государство" угрожало женщине, которая снялась в порнофильме в хиджабе
       23 апреля , 07:37
      В NASA показали вспышки на Солнце: захватывающее видео
       7 августа 2016 , 21:57
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      В США религиозные родители "лечили" смертельно больного ребенка молитвами
       1 декабря , 17:38
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук