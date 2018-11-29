Агрессия РФ в Азовском море: Германия озвучила свою позицию

Представитель правительства Германии заявил, что антироссийские санкции из-за нападения РФ на украинские корабли в Черном море являются "немного поспешными".

Об этом сообщает DW ссылаясь на слова представителя МИД ФРГ.

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По мнению чиновника, "санкции не являются водопроводным краном, который открывают и закрывают по необходимости".

По словам пресс-секретаря федерального правительства Штеффена Зайберта, введение новых санкций против Кремля возможно только тогда, если это одобрят все страны Евросоюза. Сначала нужно провести переговоры со всеми партнерами в ЕС.

Зайберт добавил, что антироссийские санкции продлили до 31 января 2019 года.

Напомним, Россия после дерзкой атаки в Азовском море на корабле ВМС захватила 24 украинских моряков. Известны имена 18 из них. Также в РФ убеждают, что в результате обстрела вышеупомянутых судов якобы "получили легкие ранения трое украинских военных. В то же время страна-агрессор заявила, что все пострадавшие в результате нападения украинские моряки получили всю необходимую медицинскую помощь.

Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс? 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.



Впоследствии в Кремле такие меры объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никоим образом не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях якобы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.

Захват Россией украинских кораблей: видео