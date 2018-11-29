Агресія РФ в Азовському морі: Німеччина озвучили свою позицію

Представник уряду Німеччини заявив, що антиросійські санкції через напад РФ на українські кораблі у Азовському морі є "трохи поспішними".

Про це повідомив DW посилаючись на слова представника МЗС ФРН.

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На думку чиновника, "санкції не є водопровідним краном, який відкривають і закривають за потребою".

За словами прес-секретаря федерального уряду Штеффена Зайберта, введення нових санкцій проти Кремля можливо лише тоді, якщо це схвалять усі країни Євросоюзу. Спершу потрібно провести переговори з усіма партнерами в ЄС.

Зайберт додав, що антиросійські санкції продовжили до 31 січня 2019 року.

Нагадаємо, Росія після зухвалої атаки в Азовському морі на кораблі ВМС захопила 24 українських моряків. Також у РФ переконують, що у результаті обстрілу вищезазначених суден нібито "зазнали легких поранень" троє українських військових. Водночас країна-агресор заявила, що усі постраждалі внаслідок нападу українські моряки отримали всю необхідну медичну допомогу.

Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.



Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.

Захоплення Росією українських кораблів: відео