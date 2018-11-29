Обострение в Азовском море: Волкер требует жестких санкций против РФ

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер призвал ЕС усилить давление на Российскую Федерацию из-за обстрела и захвата украинских военных судов с экипажами возле Керченского пролива.

Об этом он сообщил 28 ноября в интервью DW.

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"Мы, безусловно, просим наших европейских союзников внимательнее рассмотреть, какие дополнительные санкции могут быть применены. В настоящее время действуют жесткие европейские санкции относительно Крыма. Но насколько строго они применяются на самом деле?", – отметил Спецпредставитель США по вопросам Украины.

Он объяснил, концепция санкций заключается в том, что те, кто имеет бизнес в Крыму, не должны иметь возможности заниматься бизнесом в Евросоюзе. Также добавил, что нужна деэскалация и сильная оборонительная позиция, чтобы сдерживать любую дальнейшую агрессию с российской стороны.

"Безусловно, в Украине не гражданская война. Чтобы это понять достаточно посмотреть, сколько русскоязычных людей живет на всей территории Украины, к примеру, в Одессе, Киеве и других регионах Востока. Между жителями нет конфликта, там нет дискриминации. Люди в этих регионах живут безопасной жизнью. Поэтому конфликт затронул лишь часть востока Украины. Потому что он начался с гибридной войны с мелкомасштабного вторжения России в Украину", – рассказал Волкер.

Смотрите видео интенвью DW с спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером:

Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.



Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях будто бы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.

Видео захвата Россией украинских кораблей: