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      Трамп пригрозил Путину отменой встречи в Аргентине

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      Трамп пригрозил Путину отменой встречи в Аргентине
      Трамп пригрозил Путину отменой встречи в Аргентине / Фото из открытых источников

      Встреча лидера США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита G20 в Аргентине может не состояться. Однако в Вашингтоне сообщают, что Белый дом продолжает работать над ее организацией.

      Об этом сообщило издание Washington Post, которое общалось с Трампом в понедельник, 26 ноября, после того, как российские корабли в воскресенье открыли огонь и захватили три украинские военных корабля с экипажами возле Керченского пролива.

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      "Я получу отчет об этом вечером и это определит, что будет на той встрече", – сказал лидер США.

      Это будет очень определяющим. Возможно я не буду проводить встречу,
      – заявил Трамп.

      "Мне не нравится и агрессия. Я вообще не хочу той агрессии. Совершенно. И, кстати, Германии должна не нравиться и агрессия", – добавил Трамп.

      По информации Assosiated Press, помощники Белого дома после комментариев Трампа дальше планируют встречу с Путиным.

      Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях будто бы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Новости России Новости США Аргентина Владимир Путин Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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