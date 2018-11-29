Дипломат назвал возможные меры США и ЕС на сдерживание российской агрессии

Первая реакция Запада на агрессию России в Азовском море положительно традиционная – обеспокоенность. Особенно жестко высказался Совбез ООН. Что будет дальше – вопрос.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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Как способ сдерживания российской агрессии может быть усиление присутствия НАТО в Черном море. Есть определенные ограничения, которые накладывает Конвенция ООН. Там не могут постоянно присутствуют корабли не стран Черноморского региона. Тогда наиболее логичным является усиление НАТО военно-морских возможностей Румынии. Возможно системами ПВО и ПТРК,

– говорит Александр Хара.

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Во-вторых, говорит дипломат, это может быть наличие и дежурство возле украинских берегов американских или европейских кораблей. В-третьих, санкционное давление на Россию. По словам Александра Хары, если посмотреть на российские порты в Черном море и на Азовском море, которые задействованы в поставках оружия в Сирию, то можно прижать РФ в широком контексте аннексии Крыма, агрессии на Донбассе и Сирии.

Безусловно, необходимо усиление украинской обороноспособности. Это флот, противовоздушная оборона, ракетные системы, чтобы сдерживать российскую агрессию. Россия и дальше будет идти на эскалацию,

– отмечает дипломат.

При этом, по мнению Хары, из-за эскалации напряжения в Азовском море не будет отменена встреча Трампа и Путина на саммите G20 в Аргентине, который состоится 30 ноября – 1 декабря. Как замечает эксперт, события в Азовском море не могут изменить иррациональное желание Трампа встретиться с Путиным.

Напомним, на спецзаседании Совбеза ООН большинство членов органа не поддержали проведение заседания по конфликту в Азовском море по той повестке дня, которую предлагала Россия – рассмотреть инцидент в Азовском море и Керченском проливе как провокации со стороны Украины. В Конгрессе США также осудили противоправные действия России в Азовском море. В заявлении конгрессмен Брайан Фицпатрик призвал привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина и подчеркнул, что "США не должны игнорировать агрессию России против Украины". Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента с захватом украинских военных кораблей в Азовском море.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 украинских моряков уже арестовали в оккупированном Крыму.

Захват Россией украинских кораблей. Видео