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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Дипломат назвав можливі заходи США та ЄС на стримування російської агресії

      938 Читать новость на русском
      Трамп говоритиме з Путіним про кризу в Азовському морі?
      Трамп говоритиме з Путіним про кризу в Азовському морі? / 24 канал

      Перша реакція Заходу на агресію Росію в Азовському морі позитивно традиційна – стурбованість. Особливо жорстко висловився Радбез ООН. Що буде далі – питання.

      Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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      Як спосіб стримування російської агресії може бути посилення присутності НАТО в Чорному морі. Є певні обмеження, які накладає Конвенція ООН. Там не можуть бути постійно присутні кораблі не країн Чорноморського регіону. Тоді найбільш логічним є посилення НАТО військово-морських спроможностей Румунії. Можливо системами ППО і ПТРК,
      – говорить Олександр Хара.

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      По-друге, говорить дипломат, це може бути наявність і чергування біля українських берегів американських чи європейських кораблів. По-третє, санкційний тиск на Росію. За словами Олександра Хари, якщо подивитися на російські порти в Чорному морі і на Азовському морі, які задіяні в постачанні зброї до Сирії, то можна притиснути РФ у широкому контексті анексії Криму, агресії на Донбасі і Сирії.

      Безумовно, необхідно посилення української обороноздатності. Це флот, протиповітряна оборона, ракетні системи, щоб стримувати російську агресію. Росія і далі йтиме на ескалацію,
      – наголошує дипломат.

      При цьому, на думку Хари, через ескалацію напруження в Азовському морі не буде скасовано зустріч Трампа і Путіна на саміті G20 в Аргентині, що відбудеться 30 листопада – 1 грудня. Як зауважує експерт, події в Азовському морі не можуть змінити ірраціональне бажання Трампа зустрітися з Путіним.

      Нагадаємо, на спецзасіданні Радбезу ООН більшість членів органу не підтримали проведення засідання щодо конфлікту в Азовському морі за тим порядком денним, який пропонувала Росія – розглянути інцидент в Азовському морі та Керченській протоці як провокації з боку України. У Конгресі США також засудили протиправні дії Росії в Азовському морі. У відповідній заяві конгресмен Брайан Фіцпатрік закликав притягнути до відповідальності президента РФ Володимира Путіна і підкреслив, що "США не мають ігнорувати агресію Росії проти України". Президент США Дональд Трамп заявив, що може скасувати заплановану зустріч з російським лідером Володимиром Путіним на саміті G20 у Аргентині через інцидент із захопленням українських військових кораблів в Азовському морі.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. В ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 українських моряків вже заарештували в окупованому Криму.

      Захоплення Росією українських кораблів. Відео 

       

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Конфлікт в Азовському морі Дональд Трамп Санкції ООН
      Джерело: 24 канал
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