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      Трамп пригрозив Путіну скасуванням зустрічі в Аргентині

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      Трамп пригрозив Путіну скасуванням зустрічі в Аргентині
      Трамп пригрозив Путіну скасуванням зустрічі в Аргентині / Фото з відкритих джерел

      Зустріч лідера США Дональда Трампа з Президентом РФ Володимиром Путіним під час саміту G20 в Аргентині може не відбутися. Однак у Вашингтоні повідомляють, що Білий дім далі працює над її організацією.

      Про це повідомило видання Washington Post, яке спілкувалось з Трампом у понеділок, 26 листопада, після того, як російські кораблі в неділю відкрили вогонь і захопили три українські військові судна з екіпажами біля Керченської протоки.

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      "Я отримаю звіт про це увечері і це визначить, що буде на тій зустрічі",  – сказав лідер США. 

      Це буде дуже визначальним. Можливо я не буду проводити зустріч,
      – заявив Трамп.

      "Мені не подобається та агресія. Я взагалі не хочу тої агресії. Абсолютно. І, до речі, Німеччині повинна не подобатися та агресія" - додав Трамп.

      За інформацією Assosiated Press, помічники Білого дому після коментарів Трампа далі планують зустріч з Путіним.

      Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.

      Теги: Новини політики Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Новини США Дональд Трамп Володимир Путін Аргентина
      Джерело: 24 Канал
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