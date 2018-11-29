Трамп пригрозив Путіну скасуванням зустрічі в Аргентині

Зустріч лідера США Дональда Трампа з Президентом РФ Володимиром Путіним під час саміту G20 в Аргентині може не відбутися. Однак у Вашингтоні повідомляють, що Білий дім далі працює над її організацією.

Про це повідомило видання Washington Post, яке спілкувалось з Трампом у понеділок, 26 листопада, після того, як російські кораблі в неділю відкрили вогонь і захопили три українські військові судна з екіпажами біля Керченської протоки.

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"Я отримаю звіт про це увечері і це визначить, що буде на тій зустрічі", – сказав лідер США.

Це буде дуже визначальним. Можливо я не буду проводити зустріч,

– заявив Трамп.

"Мені не подобається та агресія. Я взагалі не хочу тої агресії. Абсолютно. І, до речі, Німеччині повинна не подобатися та агресія" - додав Трамп.

За інформацією Assosiated Press, помічники Білого дому після коментарів Трампа далі планують зустріч з Путіним.

Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.



Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.