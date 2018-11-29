Пленных украинских моряков в Крыму арестовывали судьи-предатели

Меру пресечения украинским морякам, которых российские силовики взяли в заложники в Керченском проливе в Азовском море, выбирали "судьи", которые в 2014 году во время аннексии Крыма нарушили присягу и перешли на службу к российским оккупантам.

Об этом сообщает ТСН.

Судьями-предателями оказались Виктор Можелянский, Андрей Долгополов и Михаил Белоусов. За годы оккупации Крыма эти "судьи" отличились рядом незаконных приговоров украинцам, крымским татарам, отправляя неугодных в тюрьму или под условный арест.

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К слову, в день "суда" над захваченными украинскими моряками здание "суда" в оккупированном Симферополе охраняли сотни российских силовиков, никого не пускали внутрь, кроме рупоров кремлевской пропаганды.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.