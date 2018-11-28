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      Уже трое суток без сна: мать заключенного моряка рассказала, как узнала о пленении своего сына

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      Ольга Оприско, мать одного из пленных украинских моряков, ловит каждую весть из далекого Крыма о судьбе своего сына. Его 28 ноября приговорили к двухмесячному заключению.

      Женщина до сих пор не верит, что ее сын в российском плену. Говорит, что Андрей служил на другом катере и как оказался на захваченном "Никополе" даже не догадывается.

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      "Он служит на катере "Вышгород", которого там не было. Когда я начала звонить, а он не отвечал, то поняла, что есть какая-то опасность", – рассказала мать пленного.

      Мати полоненого
      Мать пленного моряка

      Впоследствии Ольге позвонила женщина, которая связалась с адвокатом сына-моряка в Крыму. Она сообщила, что Андрей просил любым способом найти мать и сообщить ей, что с ним все хорошо.

      Женщина вспомнила, что сына с детства манила водная стихия. Он перепробовал множество профессий и уже 45-летним ушел служить на флот. Даже на повышение не хотел, лишь бы всегда быть в плавании.

      Мама, я не хотел бы ради звания идти учиться. Я хотел бы и в дальнейшем быть штурманом. А как закончу обучение, то дадут мне какого-то капитана и посадят там, где все сидят,
      – говорил матери Андрей.

      Его слова оказались пророческими. Ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе в Крыму вместе со своими собратьями. Во вторник, 27 ноября, оккупационный российский суд в Крыму посадил их под арест. Адвокат старшего матроса рассказал, что судилище провели быстрее, а на заседание пустили только российских журналистов.

      Андрей говорил, что никакого физического воздействия на него не осуществляли. Признаков физического насилия на нем нет,
      – отметил адвокат мужа Мамед Мамбетов.

      У мужчины есть дочь и сын, которые живут в Киеве.

      Андрій Оприско
      Андрей Оприско с сыном

      В родном же селе весть о плене моряка восприняли очень болезненно.

      Это нас шокировало, в такой ситуации еще никто не был. Андрей – очень интересный, набожный, уважающий старших людей,
      – рассказала местная жительница Оксана Лукомская.

      Единственное желание Ольги Оприско – услышать голос сына. Она превыше всего верит в чудо и ждет, что совсем скоро ее сын жив и невредим вернется домой.

      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости Украины
      Источник: 24 канал
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