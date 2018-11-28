Уже трое суток без сна: мать заключенного моряка рассказала, как узнала о пленении своего сына

Ольга Оприско, мать одного из пленных украинских моряков, ловит каждую весть из далекого Крыма о судьбе своего сына. Его 28 ноября приговорили к двухмесячному заключению.

Женщина до сих пор не верит, что ее сын в российском плену. Говорит, что Андрей служил на другом катере и как оказался на захваченном "Никополе" даже не догадывается.

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"Он служит на катере "Вышгород", которого там не было. Когда я начала звонить, а он не отвечал, то поняла, что есть какая-то опасность", – рассказала мать пленного.



Мать пленного моряка

Впоследствии Ольге позвонила женщина, которая связалась с адвокатом сына-моряка в Крыму. Она сообщила, что Андрей просил любым способом найти мать и сообщить ей, что с ним все хорошо.

Женщина вспомнила, что сына с детства манила водная стихия. Он перепробовал множество профессий и уже 45-летним ушел служить на флот. Даже на повышение не хотел, лишь бы всегда быть в плавании.

Мама, я не хотел бы ради звания идти учиться. Я хотел бы и в дальнейшем быть штурманом. А как закончу обучение, то дадут мне какого-то капитана и посадят там, где все сидят,

– говорил матери Андрей.

Его слова оказались пророческими. Ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе в Крыму вместе со своими собратьями. Во вторник, 27 ноября, оккупационный российский суд в Крыму посадил их под арест. Адвокат старшего матроса рассказал, что судилище провели быстрее, а на заседание пустили только российских журналистов.

Андрей говорил, что никакого физического воздействия на него не осуществляли. Признаков физического насилия на нем нет,

– отметил адвокат мужа Мамед Мамбетов.

У мужчины есть дочь и сын, которые живут в Киеве.



Андрей Оприско с сыном

В родном же селе весть о плене моряка восприняли очень болезненно.

Это нас шокировало, в такой ситуации еще никто не был. Андрей – очень интересный, набожный, уважающий старших людей,

– рассказала местная жительница Оксана Лукомская.

Единственное желание Ольги Оприско – услышать голос сына. Она превыше всего верит в чудо и ждет, что совсем скоро ее сын жив и невредим вернется домой.