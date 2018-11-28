Конфликт в Азовском море: возможно предоставление украинским морякам статуса военнопленных

Оккупационный суд Симферополя избрал меру пресечения всем украинским морякам, нагло попирая международное право. Некоторым из пленных решение озвучивали прямо в больнице. Всем военным присудили содержание под стражей за якобы нарушение российской границы.

Россияне, очевидно, забыли, что Азовское море – это внутренние воды Украины и украинские суда направлялись в украинских городов, когда их нагло протаранили корабли агрессора.

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Один из моряков, который находится в плену россиян – командир катера "Бердянск" 31-летний Роман Мокряк. К 2014 году он служил в Севастополе. После аннексии Крыма не захотел переходить на сторону врага и с несколькими коллегами перебрался в Одессу, где ему пришлось жить в кубрике на судне.

Командир катера "Бердянск" Роман Мокряк и Богдан Небелиця

25 ноября российские военные захватили Романа и его соратников возле Керченского пролива. Российская Фемида арестовала его на два месяца из-за того, что он уже второй раз не предал Родину.

Три корабля военно-морских сил Украины нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которые определяют право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, и пересекли государственную границу Российской Федерации,

– отметил председатель Пограничной службы ФСБ в Крыму Антон Лозовой.

Россия уже не впервые произвольно использует международное право. Границы федерации не проходят в акватории Крыма, ведь он аннексирован. В ООН не признали референдум 2014 года. К тому же украинских моряков атаковали за 23 километры от крымского берега – за пределами 12-мильной зоны, которой определяются территориальные воды страны в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Украинских моряков атаковали за пределами 12-мильной зоны

Такие действия российских моряков – это очевидный акт агрессии, а в международном праве – прямой признак вооруженного конфликта. Поэтому украинские моряки подпадают под действие четырех Женевских конвенций об обращении с военнопленными. К ним не могут применяться российские законы. Они не считаются преступниками. Их не лишают воинского звания и оставляют их военные отличия, и запрещают свободно передвигаться.

Правда, есть один важный нюанс. Военный эксперт Владимир Остапенко пояснил, что есть проблема с признанием этого международным сообществом, в частности Международным комитетом Красного Креста, который является основным толкователем этих законов международного гуманитарного права.

Представитель Международного комитета Красного Креста Яна Бауерова

В украинском отделении Международного комитета Красного Креста говорят, что их приоритетная задача – убедиться, что украинским морякам обеспечили надлежащие условия в российской тюрьме.

Прежде всего мы заботимся об их благосостоянии. Поэтому мы попросили предоставить им всю необходимую поддержку для того, чтобы они получили надлежащую медицинскую помощь и смогли связаться с родными,

– отметила пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста Яна Бауерова.

В отделении Международного комитета Красного Креста не объясняют, возможно ли предоставление украинским морякам статуса военнопленных. Говорят, что сначала должны изучить доказательства украинской стороны.

Информации от МИД о предоставлении соответствующих документов международной организации пока также нет. Между тем оккупационный суд Симферополя арестовал украинских моряков на два месяца, поэтому Рождество и Новый год они проведут в крымском СИЗО.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.