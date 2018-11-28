Конфлікт в Азовському морі: чи можливе надання українським морякам статусу військовополонених

Окупаційний суд Сімферополя обрав запобіжний захід всім українським морякам, нахабно нехтуючи міжнародним правом. Деяким з полонених рішення озвучували просто в лікарні. Всім військовим присудили тримання під вартою за нібито порушення російського кордону.

Росіяни очевидно забули, що Азовське море – це внутрішні води України й українські судна прямували до українських міст, коли їх нахабно протаранили кораблі агресора.

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Один із моряків, які перебувають у полоні росіян – командир катеру "Бердянськ" 31-річний Роман Мокряк. До 2014 року він служив у Севастополі. Після анексії Криму не захотів переходити на бік ворога і з кількома колегами перебрався до Одеси, де йому довелося жити у кубрику на судні.



Командир катеру "Бердянськ" Роман Мокряк та Богдан Небелиця

25 листопада російські військові захопили Романа та його побратимів біля Керченської протоки. Російська Феміда заарештувала його на два місяці через те, що він вже вдруге не зрадив Батьківщину.

Три кораблі військово-морських сил України порушили 19-ту та 21-у статті Конвенції Організації Об'єднаних Націй щодо морського права, які визначають право прибережної держави на забезпечення безпеки в морському просторі, та перетнули державний кордон Російської Федерації,

– зазначив голова Прикордонної служби ФСБ у Криму Антон Лозовой.

Росія вже не вперше довільно використовує міжнародне право. Кордони федерації не проходять в акваторії Криму, адже він анексований. В ООН не визнали референдум 2014 року. До того ж українських моряків атакували за 23 кілометри від кримського берега – за межами 12-мильної зони, якою окреслюються територіальні води країни згідно з Конвенцією ООН з морського права.



Українських моряків атакували за межами 12-мильної зони

Такі дії російських моряків – це очевидний акт агресії, а в міжнародному праві – пряма ознака збройного конфлікту. Тож українські моряки підпадають під дію чотирьох Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими. До них не можуть застосовуватися російські закони. Вони не вважаються злочинцями. Їх не позбавляють військового звання і залишають їхні військові відзнаки, та забороняють вільно пересуватися.

Щоправда, є один важливий нюанс. Військовий експерт Володимир Остапенко пояснив, що є проблема з визнанням цього міжнародною спільнотою, зокрема Міжнародним комітетом Червоного Хреста, який є основним тлумачем цих законів міжнародного гуманітарного права.



Речниця Міжнародного комітету Червоного Хреста Яна Бауерова

В українському відділенні Міжнародного комітету Червоного Хреста кажуть, що їхнє пріоритетне завдання – переконатися, що українським морякам забезпечили належні умови у російській в’язниці.

Насамперед ми турбуємося про їхній добробут. Тому ми попросили надати їм всю необхідну підтримку для того, щоб вони отримали належну медичну допомогу та змогли зв’язатися з рідними, – зазначила речниця Міжнародного комітету Червоного Хреста Яна Бауерова.

У відділенні Міжнародного комітету Червоного Хреста не пояснюють, чи можливе надання українським морякам статусу військовополонених. Кажуть, що спочатку мають вивчити докази української сторони.

Інформації від МЗС щодо надання відповідних документів міжнародній організації поки також немає. Тим часом окупаційний суд Сімферополя заарештував українських моряків на два місяці, тож Різдво та Новий рік вони проведуть у кримському СІЗО.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.