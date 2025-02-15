Лише за минулу добу українські воїни ліквідували 1180 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати росіян у війні з Україною
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – 856 660 (+1180);
- танків – 10 068 (+11);
- бойових броньованих машин – 20 927 (+17);
- артилерійських систем – 23 174 (+59);
- РСЗВ – 1283 (+1);
- засобів ППО – 1 067 (+1);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25 341 (+117) ;
- крилатих ракет – 3 063 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37 379 (+127);
- спеціальної техніки – 3 747 (+2).
Втрати росіян на 15 лютого / Інфографіка Генштабу