Лише за минулу добу українські воїни ліквідували 1180 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати росіян у війні з Україною

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – 856 660 (+1180);
  • танків – 10 068 (+11);
  • бойових броньованих машин – 20 927 (+17);
  • артилерійських систем – 23 174 (+59);
  • РСЗВ – 1283 (+1);
  • засобів ППО – 1 067 (+1);
  • літаків – 370 (+0);
  • гелікоптерів – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25 341 (+117) ;
  • крилатих ракет – 3 063 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37 379 (+127);
  • спеціальної техніки – 3 747 (+2).

Втрати росіян на 15 лютого / Інфографіка Генштабу