Однак окупанти мають проблеми з технікою, артилерією та логістикою. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Андрій Крамаров.

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Проблеми окупаційної армії

Андрій Крамаров зазначив, що окупаційне військо здатне воювати дуже великою кількістю особового складу, у них є така можливість. Ворог продовжує кидати своїх бойовиків у штурми.

Вони перевчились на тактику цих малих штурмових груп, які використовувала Україна на початку повномасштабного вторгнення. Наш ворог навчився на нашому досвіді. Вони зараз це продукують ефективно. У них немає проблем у кількості особового складу. Нам з цим потрібно боротись. Це є дуже великою проблемою,

– сказав він.

Однак у росіян є величезна кількість інших проблем. Зокрема, проблеми з технікою, бронетехнікою, яку вони не можуть кидати на штурми у такій кількості як два роки тому. Також є проблеми з артилерією. Річ у тім, що їхні стволи вийшли з можливості бойового ураження, вони відпрацювали їх.

Крім того, російські воєнкори скаржаться на те, що останнім часом українським Силам оборони вдається знищувати техніку окупантів, яка займається логістикою. Їм дуже не вистачає техніки, тому страждає їхня логістика.

"Я навіть не здивуюсь, якщо ми в якийсь момент у них побачимо китайські або північнокорейські вантажівки, які будуть займатися військовою логістикою. Тобто підвезення не лише боєкомплекту, але й особового складу. Особовому складу потрібно щось, як мінімум, їсти і пити. Це теж потрібно на лінію фронту підвозити", – підкреслив військовий експерт.

Чи є в окупантів брак пального

Українській дрони завдають ударів по об’єктах на території Росії. Зокрема, уражають російські НПЗ. Україна виконує стратегічну роботу щодо знищення російських можливостей і ударів по російських НПЗ, по складах паливно-мастильних матеріалів і так далі.

Однак військовий експерт пояснив, що наразі росіяни не відчувають браку пального на фронті, інакше їхня техніка зупинилась би. У ворога є великий запас.

У росіян в цьому питанні розвинута інфраструктура, дуже великий запас міцності, знищити який на сьогодні ми, на жаль, не маємо можливості. Кількісно у них і по бронетехніці, і по можливостях логістики є проблеми. Але наші удари і певні ініціативи, які ми робимо по їхній території, сьогодні абсолютно дієвого ефекту, на жаль, для нас приносять,

– додав Крамаров.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляють, що у 2024 році Росія втратила рекордну кількість бронетехніки – понад 5 000 танків і бойових машин, що значно перевищує показники 2023 року. Там припускають, що Росія зможе підтримувати нинішні темпи втрат ще кілька років.