Однако оккупанты имеют проблемы с техникой, артиллерией и логистикой. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Андрей Крамаров.

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Проблемы оккупационной армии

Андрей Крамаров отметил, что оккупационное войско способно воевать очень большим количеством личного состава, у них есть такая возможность. Враг продолжает бросать своих боевиков в штурмы.

Они переучились на тактику этих малых штурмовых групп, которые использовала Украина в начале полномасштабного вторжения. Наш враг научился на нашем опыте. Они сейчас это продуцируют эффективно. У них нет проблем в количестве личного состава. Нам с этим нужно бороться. Это является очень большой проблемой,

– сказал он.

Однако у россиян есть огромное количество других проблем. В частности, проблемы с техникой, бронетехникой, которую они не могут бросать на штурмы в таком количестве как два года назад. Также есть проблемы с артиллерией. Дело в том, что их стволы вышли из возможности боевого поражения, они отработали их.

Кроме того, российские военкоры жалуются на то, что в последнее время украинским Силам обороны удается уничтожать технику оккупантов, которая занимается логистикой. Им очень не хватает техники, поэтому страдает их логистика.

"Я даже не удивлюсь, если мы в какой-то момент у них увидим китайские или северокорейские грузовики, которые будут заниматься военной логистикой. То есть подвоз не только боекомплекта, но и личного состава. Личному составу нужно что-то, как минимум, есть и пить. Это тоже нужно на линию фронта подвозить", – подчеркнул военный эксперт.

Есть ли у оккупантов нехватка горючего

Украинские дроны наносят удары по объектам на территории России. В частности, поражают российские НПЗ. Украина выполняет стратегическую работу по уничтожению российских возможностей и ударов по российским НПЗ, по складам горюче-смазочных материалов и так далее.

Однако военный эксперт объяснил, что сейчас россияне не испытывают нехватки горючего на фронте, иначе их техника остановилась бы. У врага есть большой запас.

У россиян в этом вопросе развита инфраструктура, очень большой запас прочности, уничтожить который на сегодня мы, к сожалению, не имеем возможности. Количественно у них и по бронетехнике, и по возможностям логистики есть проблемы. Но наши удары и определенные инициативы, которые мы делаем по их территории, сегодня абсолютно действенного эффекта, к сожалению, для нас приносят,

– добавил Крамаров.

Напомним, аналитики ISW сообщают, что в 2024 году Россия потеряла рекордное количество бронетехники – более 5 000 танков и боевых машин, что значительно превышает показатели 2023 года. Там предполагают, что Россия сможет поддерживать нынешние темпы потерь еще несколько лет.