Недавно украинские воины уничтожили редкий корабельный бомбомет "Смерч-2", установленный на грузовик "Урал". Это произошло на Лиманском направлении, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Сколько оккупантов и техники ликвидировано
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 855480 (+1200),
- танков – 10057 (+17),
- боевых бронированных машин – 20910 (+16),
- артиллерийских систем – 23115 (+81),
- РСЗО – 1282 (+4),
- средства ПВО – 1066 (+3),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 25224 (+152),
- крылатые ракеты – 3063 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 37252 (+156),
- специальная техника – 3745 (+1)