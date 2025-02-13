Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов для "Мы – Украина", сообщает 24 Канал. По его словам, на фронте ситуация с количеством дронов не претерпела значительных изменений, однако российские военные сталкиваются с серьезными проблемами в артиллерийских поставках, что непосредственно влияет на их способность вести боевые действия.

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Украинские удары снижают эффективность российской артиллерии

Проблемы с артиллерией, по мнению Трегубова, наблюдаются не на всех участках фронта, а только там, где есть сбои в поставках необходимых боеприпасов и техники.

Там где у них есть проблемы с поставками, артиллерии меньше. Проблемы с поставками создают украинские удары. Это немного не зона нашей ответственности – но когда у них начинают взрываться склады или даже что-то взрывается на территории России – это негативно сказывается на поставках боеприпасов. В принципе, стволы тоже не вечные – поэтому они тоже иногда взрываются,

– отметил Трегубов.

Эти заявления подчеркивают важность украинских дальнобойных ударов по вражеским складам и важным военным объектам на территории России.

Они создают серьезные трудности для российских войск, значительно снижая их возможности для эффективного использования артиллерии.