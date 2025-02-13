Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов для "Ми – Україна", повідомляє 24 Канал. За його словами, на фронті ситуація з кількістю дронів не зазнала значних змін, однак російські військові стикаються з серйозними проблемами в артилерійських постачаннях, що безпосередньо впливає на їхню здатність вести бойові дії.

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Українські удари знижують ефективність російської артилерії

Проблеми з артилерією, на думку Трегубова, спостерігаються не на всіх ділянках фронту, а лише там, де є збої у постачанні необхідних боєприпасів і техніки.

Там де в них є проблеми з постачанням, артилерії менше. Проблеми з постачанням створюють українські удари. Це трішки не зона нашої відповідальності – але коли в них починають вибухати склади чи навіть щось вибухає на території Росії – це негативно позначається на постачанні боєприпасів. В принципі, стволи теж не вічні – тож вони теж іноді вибухають,

– наголосив Трегубов.

Ці заяви підкреслюють важливість українських далекобійних ударів по ворожих складах і важливих військових об'єктах на території Росії.

Вони створюють серйозні труднощі для російських військ, значно знижуючи їхні можливості для ефективного використання артилерії.