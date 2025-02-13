Користуючись погодними умовами, противнику вдалося переправити особовий склад на правий берег. Детальніше 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем Юрій Федоренко.

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Як росіяни прагнуть розширити плацдарм на лівобережжі Осколу

Російським окупантам ще у 2024 році вдалося організувати клин до Кругляківки. На поточний момент вони намагаються розширити плацдарм у бік Колісниківки, що вище по течії, та в бік Загризового, що нижче по течії. Однак, як розповів Федоренко, противнику не вдалося досягти успіху.

Через густі тумани й температуру близько 0 градусів росіян складно виявляти. Це дозволило їм переправити особовий склад на гумових човнах та плотах через Оскіл з лівого на правий берег та впроваджувати заходи, які зараз реалізуються.

Паралельно противник намагається навести штатні переправи, щоб посилити свої позиції броньованою технікою та забезпечити необхідну логістику для утримання і подальшого просування своїх угрупувань, намагаючись повноцінно закріпитися на плацдармі для окупації Харківської області,

– розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем.

У напрямку Колісниківки ворог активно використовує тактику "каруселі", застосовуючи броньовану техніку під прикриттям артилерії та авіації, після чого переходить до маневрових одиниць, таких як мотоцикли та багі.

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Коли ці тактики не дають результату, противник намагається наступати живою силою: 2 – 3 військовослужбовці постійним потоком протягом доби намагаються накопичуватись поблизу передових позицій, регулярно перегруповуючи свої підрозділи та здійснюючи штурмові дії.

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Нещодавно противник створив новий плацдарм на правому березі річки Оскіл, просунувшись в районі села Тополі.