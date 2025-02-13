Пользуясь погодными условиями, противнику удалось переправить личный состав на правый берег. Подробнее 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем Юрий Федоренко.

Смотрите также Приоритетная цель для Путина: какие города могут оказаться под угрозой наступления

Как россияне стремятся расширить плацдарм на левобережье Оскола

Российским оккупантам еще в 2024 году удалось организовать клин к Кругляковке. На текущий момент они пытаются расширить плацдарм в сторону Колесниковки, что выше по течению, и в сторону Загрызово, что ниже по течению. Однако, как рассказал Федоренко, противнику не удалось достичь успеха.

Из-за густых туманов и температуры около 0 градусов россиян сложно обнаруживать. Это позволило им переправить личный состав на резиновых лодках и плотах через Оскол с левого на правый берег и внедрять мероприятия, которые сейчас реализуются.

Параллельно противник пытается навести штатные переправы, чтобы усилить свои позиции бронированной техникой и обеспечить необходимую логистику для удержания и дальнейшего продвижения своих группировок, пытаясь полноценно закрепиться на плацдарме для оккупации Харьковской области,

– рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем.

В направлении Колесниковки враг активно использует тактику "карусели", применяя бронированную технику под прикрытием артиллерии и авиации, после чего переходит к маневровым единицам, таких как мотоциклы и багги.

Смотрите также Враг форсирует Оскол и накапливает силы на правом берегу, – ВСУ о ситуации на Харьковщине

Когда эти тактики не дают результата, противник пытается наступать живой силой: 2 – 3 военнослужащие постоянным потоком в течение суток пытаются накапливаться вблизи передовых позиций, регулярно перегруппировывая свои подразделения и осуществляя штурмовые действия.

Где происходят бои на Купянском направлении: смотрите на карте

Недавно противник создал новый плацдарм на правом берегу реки Оскол, продвинувшись в районе села Тополя.