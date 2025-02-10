О них 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что оккупанты используют различные виды техники, пехоту и даже мотоциклы. Однако украинские военные сохраняют свои позиции.

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Как россияне пытаются штурмовать

По словам командира, россияне используют принцип "карусели" – они пытаются расширить клин в направлении Кругляковки постоянными штурмами.

Сначала враг использует бронированную технику, танки, чтобы впереди снимать заграждения, затем легкобронированную технику, нагруженную штурмовой пехотой.

Вражеская задача – дойти до наших передовых позиций, то есть спешить пехоту, перегруппироваться и выбить Силы обороны с позиций. Или же наоборот – прорвать боевые порядки, заскочить нам за "воротничок",

– пояснил он.

Федоренко отметил, что украинские военные в 90% уничтожают вражескую бронированную технику, после чего враг продолжает штурм только пехотой. Когда ВСУ уничтожают и ее, россияне используют мотоциклы, багги (их враг похищает на оккупированных территориях, в частности, у гражданских).

Эта "карусель" ударно-штурмовых действий не завершается ни на секунду. Не бывает на фронте такого, чтобы услышать минуту тишины", – сказал он.

Интересно! Недавно командир сообщил, что ВСУ удалось сорвать штурм россиян еще на этапе подготовки врага. Украинские военные ликвидировали российскую технику еще в момент формирования вражеской колонны.

Самое главное, что за последний месяц украинские военные не потеряли ни одной позиции на участке Купянск-Узловой.

Ситуация на Купянщине: смотрите на карте

Сложная ситуация у Двуречной, что на севере от Купянска. Ширина реки Оскол и погодные условия, а именно туман, позволяет врагу переправляться на лодках и плотах. Однако, к счастью, штатных переправ осуществить оккупантам не удалось.

Здесь проводим действия, чтобы стабилизировать ситуацию и не дать возможности противнику расширить плацдарм,

– отметил командир.

Федоренко добавил, что он верит в успех по выдвижению противника с его рубежей, ведь военные чувствуют постоянную поддержку украинцев.