Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Евгения Романова в эфире "Киева-24". Из-за этой ситуации количество обстрелов увеличилось – за последние сутки их зафиксировали 560.

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Что происходит в Харьковской области

По словам Романова, враг осуществляет одиночные штурмы, а диверсионно-разведывательные группы пытаются "прощупать" украинскую оборону и выявить огневые позиции.

Фортификация это одна из главных составляющих войны, все пытаются зарыться как можно глубже, надежнее. Поэтому сейчас происходит подземная война, как это было во времена Первой мировой, когда позиционные бои не дают возможности воевать в открытом поле,

– говорит спикер.

Напомним, по словам офицера 57 ОМПБр "Историка", в Волчанске уже нет помещений или даже уцелевших укрытий. На этом направлении россияне использовали тактику "выжженной земли", часто меняя контингент своей армии.