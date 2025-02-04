Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление офицера 57 ОМПБр "Историка" в эфире телемарафона.

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Волчанск практически уничтожен

Как отметил военный, Силы обороны продолжают успешно держать оборону на севере Харьковской области, хотя в самом Волчанске уже нет помещений или даже уцелевших укрытий. Россияне на этом направлении использовали привычную тактику "выжженной земли". Они не останавливают штурмы с целью захватить почти выгоревший город Волчанск и его окрестности.

По состоянию на сейчас, врагу не удалось прорвать линию обороны ВСУ возле Волчанска, линия фронта здесь не меняется.

Ситуация возле Волчанска: показываем на карте

"Историк" также добавил, что за время пребывания войск на этом направлении здесь часто менялся контингент российской армии. По его словам, качество деятельности оккупантов снизилось.

Я не могу говорить о подразделениях, которые стоят против нас по вопросам безопасности. Но если проанализировать ситуацию с мая 2022 года – мы можем утвердительно сказать, что уровень регулярной российской армии резко менялся. Здесь были и профессиональные кадровые военные. Были мобилизованные заключенные, были очень разные национальности. Силам обороны Украины, в частности бойцам 57 бригады, безразлично с кем бороться на севере Харьковской области и кого уничтожать,

– сказал военный офицер.

Россияне вынуждены привлекать к штурмам свои резервы и идти в наступление малыми группами. Другой боевой тактики на этом направлении враг не имеет. ВСУ используют все возможности, чтобы успешно держать тактическую оборону города.

Оккупанты стремились захватить завод в Волчанске

В январе российские ДРГ пытались попасть на Волчанский агрегатный завод. Уже тогда оккупанты не могли пройти через оборону Вооруженных Сил Украины, но зато накрывали этот участок фронта огнем из всех видов вооружения. В частности вражеская армия использовала некачественные северокорейские снаряды.