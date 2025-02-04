Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Слідство.Інфо". Власть Торецка в Донецкой области, где продолжаются бои, выделила более 84 миллионов гривен на собственное содержание – это в шесть раз больше, чем на социальную защиту жителей общины.

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Власти Торецка отдают приоритет собственному содержанию

Согласно распоряжению начальника Торецкого ГОА, эти средства составляют почти треть бюджета города, что превышает 271 миллион гривен.

По информации журналистов "Слідство.Інфо", на материальную поддержку переселенцев в 2025 году предусмотрено лишь 1,4 миллиона гривен – менее 0,5% от всего бюджета. Выплаты получат только те, кто пострадал от боевых действий, имеет инвалидность или воспитывает детей с инвалидностью.

В то же время на содержание государственного управления, экономическую деятельность и другие административные расходы местные чиновники запланировали расходы в размере 88 миллионов и 84 миллиона гривен соответственно.

Также, на поддержку ветеранов и участников Революции достоинства выделено 1,6 миллиона гривен. Кроме того, на образовательные нужды запланировано более 61 миллион, на медицину – 9 миллионов, а на культуру – 8 миллионов.

Между тем Торецк почти полностью оккупирован российскими войсками, а ситуация в городе остается чрезвычайно сложной.