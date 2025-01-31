Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица". Кстати, 100-я отдельная механизированная бригада показала видео уничтожения штурмовой группы агрессора.

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Уничтожение вражеской штурмовой группы в Торецке

Так, на территорию одного из предприятий Торецка прорвалась группа российских захватчиков. Они засели в зданиях.

"Выбивать" оккупантов выпало бронегруппе в составе танкового экипажа, экипажа БМП M2 Bradley и группе зачистки из бойцов спецподразделения Нацполиции "КОРД" при поддержке бронеавтомобиля Senator MRAP.

В ОСГВ "Хортица" отметили, что совместными усилиями задача была выполнена быстро и качественно, – вражескую группу уничтожено.

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Как защитники уничтожили штурмовую группу в Торецке: смотрите видео

Добавим, в ОСГВ "Хортица" также сообщали, что на Торецком направлении оккупанты пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку Торецка. Силы обороны отбили 3 вражеские атаки.