Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця". До речі, 100-та окрема механізована бригада показала відео знищення штурмової групи агресора.

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Знищення ворожої штурмової групи у Торецьку

Так, на територію одного з підприємств Торецька прорвалася група російських загарбників. Вони засіли в будівлях.

"Вибивати" окупантів випало бронегрупі у складі танкового екіпажу, екіпажу БМП M2 Bradley і групі зачистки з бійців спецпідрозділу Нацполіції "КОРД" за підтримки бронеавтомобіля Senator MRAP.

В ОСУВ "Хортиця" наголосили, що спільними зусиллями завдання було виконано швидко та якісно, – ворожу групу знищено.

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Як захисники знищили штурмову групу в Торецьку: дивіться відео

Додамо, в ОСУВ "Хортиця" також повідомляли, що на Торецькому напрямку окупанти намагалися витіснити наші підрозділи з займаних позицій неподалік Торецька. Сили оборони відбили 3 ворожі атаки