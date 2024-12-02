Так, каждую неделю противник теряет примерно один механизированный батальон. Об этом в эфире Суспильного заявила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, передает 24 Канал.

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Какие потери России в боях за Торецк

По словам Бобовниковой, армия противника еженедельно теряет более 500 человек в боях за Торецк Донецкой области. Впрочем, несмотря на потери враг не оставляет попыток штурмовать позиции украинских защитников.

Чаще всего они используют пехотные штурмы, поскольку в городской застройке технике трудно проехать и проще штурмовать пехотой. Ее у них много, поэтому они просто забрасывают нас "мясом",

– заявили в ОТГ "Луганск".

Важно. В Генштабе ВСУ сообщили, что с начала суток и по состоянию на 16:00 2 декабря российские захватчики провели 5 атак на Торецком направлении. Противник пытался штурмовать неподалеку населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.

Бобовникова добавила, что российская армия редко использует бронетехнику для атак на Торецком направлении. В частности, вражескую технику можно заметить вблизи поселка Нелиповка.

В ОТГ "Луганск" сообщили, что погодные условия также влияют на боевые действия. Так, из-за ухудшения погоды оккупанты уменьшили использование авиационных бомб.

Ранее Бобовникова сообщала, что ситуация в Торецке – чрезвычайно сложная. В городе происходят боевые столкновения буквально на расстоянии вытянутой руки.

Пресс-секретарь ОТГ "Луганск" добавила, что враг может быть буквально за углом или на втором этаже здания, когда наши защитники – на первом, или наоборот. Поэтому, в Торецке всегда происходят максимально близкие стрелковые бои.