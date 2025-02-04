Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву офіцера 57 ОМПБр "Історика" в ефірі телемарафону.

Дивіться також Влада Торецька витратить понад 84 мільйонів гривень на своє утримання, замість допомоги жителям

Вовчанськ практично знищений

Як зазначив військовий, Сили оборони продовжують успішно тримати оборону на півночі Харківщини, хоча в самому Вовчанську вже немає приміщень чи навіть вцілілих укриттів. Росіяни на цьому напрямку використали звичну тактику "випаленої землі". Вони не зупиняють штурми з метою захопити майже вигоріле місто Вовчанськ і його околиці.

Станом на зараз, ворогу не вдалося прорвати лінію оборони ЗСУ біля Вовчанська, лінія фронту тут не змінюється.

Ситуація біля Вовчанська: показуємо на карті

"Історик" також додав, що за час перебування військ на цьому напрямку тут часто змінювався контингент російської армії. За його словами, якість діяльності окупантів знизилася.

Я не можу говорити про підрозділи, які стоять проти нас з питань безпеки. Але якщо проаналізувати ситуацію з травня 2022 року – ми можемо ствердно сказати, що рівень регулярної російської армії різко змінювався. Тут були й професійні кадрові військові. Були мобілізовані ув'язнені, були дуже різні національності. Силам оборони України, зокрема бійцям 57 бригади, байдуже з ким боротися на півночі Харківщини та кого знищувати,

– сказав військовий офіцер.

Росіяни змушені залучати до штурмів свої резерви та йти в наступ малими групами. Іншої бойової тактики на цьому напрямку ворог не має. ЗСУ використовують всі можливості, аби успішно тримати тактичну оборону міста.

Окупанти прагнули захопити завод у Вовчанську

У січні російські ДРГ намагалися потрапити на Вовчанський агрегатний завод. Вже тоді окупанти не могли пройти через оборону Збройних Сил України, але натомість накривали цю ділянку фронту вогнем з усіх видів озброєння. Зокрема ворожа армія використовувала неякісні північнокорейські снаряди.