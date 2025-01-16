Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Євгенія Романова, речника ОТУ "Харків", в ефірі каналу "Київ24".

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Ворожі ДРГ хочуть потрапити на Вовчанський агрегатний завод

Романов зазначив, що російські ДРГ постійно намагаються потрапити на Вовчанський агрегатний завод.

Ми контролюємо цю територію. Російські ДРГ постійно намагаються туди проникнути. Вони намагаються чинити постійний тиск на цій ділянці, але просунутися їм вкрай важко, як і забезпечити логістику,

– зазначив речник ОТУ "Харків".

Спікер додав, що росіяни не припиняють накривати щільним вогнем цю ділянку фронту з усіх видів озброєння. Крім цього, фіксується використання армією противника північнокорейських снарядів, проте вони є неякісними та можуть шкодити самим окупантам.

"Вони неточні. Іноді вони не спрацьовують. Іноді вони нищать окупантів, які намагаються їх застосувати", – зазначив Романов.