За даними британської розвідки, грудень 2024 року став "найдорожчим" місяцем для росіян за втратами із початком вторгнення. Захисники, зокрема бригада "Гарт", докладають зусиль, аби кожен день війни противник шкодував про напад на Україну, передає 24 Канал із посиланнням на ДПСУ.

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Удар по об'єкту, звідки росіяни пускали дрони

Так, розвідувально-ударні групи БпЛА бригади "Гарт" завдали чергової серії вогневих уражень по позиціях ворога у Вовчанську та околицях міста.

Під час одного з бойових вильотів вдалося виявити точку злету ворожих безпілотників.

FPV-дрон наших бійців не схибив – знищив як сам об’єкт, так і увесь розрахунок операторів БпЛА окупантів,

– йдеться у повідомленні прикордонників.

Робота українських дронів по окупантах: дивіться відео

До слова, нещодавно військові поділилися кадрами, на яких десантники нищать ворога на Курщині без боєприпасів. Бійці на бронетранспортері ганяються за противником по полю і чавлять його колесами і бронею.