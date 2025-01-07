Ефектними кадрами з Курщини поділилися воїни 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади. В українського екіпажу бронетранспортера Stryker закінчився боєкомплект, однак він продовжив "лускати" загарбників, мов горішки, передає 24 Канал.

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Відчайдушно чавили противника колесами

Так, на відео можна побачити, як Stryker на Курщині ганяється по полю за противником та чавить росіян бронею та колесами.

Саме так, вирішили діяти Галицькі десантники, коли після важких боїв у них закінчився боєкомплект, а противник був зовсім поряд та становив небезпеку,

– розповіли захисники.

Водночас, поки механік-водій вишукував чергову "ціль", по якій би проїхатися колесами, навідник-оператор виліз з люка та вів вогонь по росіянах зі стрілецької зброї.

Як українці дають собі раду із ворогом на Курщині: потужні кадри

До слова, 5 січня вранці ЗСУ провели масштабні контратаки на Курщині. У Генштабі розповіли, що за 5 місяців активних бойових дій у Курській області загальні втрати окупантів у живій силі склали понад 38 тисяч осіб, з них близько 15 тисяч – убитими.