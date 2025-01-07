Эффектными кадрами с Курщины поделились воины 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. У украинского экипажа бронетранспортера Stryker закончился боекомплект, однако он продолжил "щелкать" захватчиков, как орешки, передает 24 Канал.

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Отчаянно давили противника колесами

Так, на видео можно увидеть, как Stryker на Курщине гоняется по полю за противником и давит россиян броней и колесами.

Именно так, решили действовать Галицкие десантники, когда после тяжелых боев у них закончился боекомплект, а противник был совсем рядом и представлял опасность,

– рассказали защитники.

В то же время, пока механик-водитель выискивал очередную "цель", по которой бы проехаться колесами, наводчик-оператор вылез из люка и вел огонь по россиянам из стрелкового оружия.

Как украинцы справляются с врагом на Курщине: мощные кадры

К слову, 5 января утром ВСУ провели масштабные контратаки в Курской области. В Генштабе рассказали, что за 5 месяцев активных боевых действий в Курской области общие потери оккупантов в живой силе составили более 38 тысяч человек, из них около 15 тысяч – убитыми.