Это произошло в Херсонской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ВМС ВСУ.

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Уничтожение вражеских "Панцирей"

В ВМС показали кадры, на которых видно поражение вражеской техники. На видео можно увидеть, как беспилотник атакует российский "Панцирь-С1".

Наши воины продолжают превращать российскую технику на металлолом. Спасибо за работу,

– подписали видео в Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Уничтожение российских "Панцирей" в Херсонской области: смотрите видео

Напомним, что с начала полномасштабной войны Россия уже потеряла более 798 тысяч бойцов. В частности, Силы обороны ликвидировали 1550 оккупантов за минувшие сутки. Потери вражеских сил на 6 января: