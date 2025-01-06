Це сталось у Херсонській області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис ВМС ЗСУ.

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Знищення ворожих "Панцирів"

У ВМС показали кадри, на яких видно ураження ворожої техніки. На відео можна побачити, як безпілотник атакує російський "Панцир-С1".

Наші воїни продовжують перетворювати російську техніку на металобрухт. Дякую за роботу,

– підписали відео у Військово-Морських сил Збройних сил України.

Знищення російських "Панцирів" у Херсонській області: дивіться відео

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 798 тисяч бійців. Зокрема, Сили оборони ліквідували 1550 окупантів за минулу добу. Втрати ворожих сил на 6 січня: