По данным британской разведки, декабрь 2024 года стал "самым дорогим" месяцем для россиян по потерям с началом вторжения. Защитники, в частности бригада "Гарт", прилагают усилия, чтобы каждый день войны противник жалел о нападении на Украину, передает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

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Удар по объекту, откуда россияне пускали дроны

Так, разведывательно-ударные группы БПЛА бригады "Гарт" нанесли очередную серию огневых поражений по позициям врага в Волчанске и окрестностях города.

Во время одного из боевых вылетов удалось обнаружить точку взлета вражеских беспилотников.

FPV-дрон наших бойцов не промахнулся – уничтожил как сам объект, так и весь расчет операторов БпЛА оккупантов,

– говорится в сообщении пограничников.

Работа украинских дронов по оккупантам: смотрите видео

К слову, недавно военные поделились кадрами, на которых десантники уничтожают врага на Курщине без боеприпасов. Бойцы на бронетранспортере гоняются за противником по полю и давят его колесами и броней.