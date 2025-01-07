Атака была совершена во вторник, 7 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что известно об атаке по оккупантам на Курщине

В Генштабе рассказали, что под прицелом была 810 отдельная бригада морской пехоты вооруженных сил России.

Такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, ведущих боевые действия на территории России,

– говорят военные.

О последствиях удара не сообщается, но в Генштабе пообещали, что ВСУ будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований России, которые угрожают безопасности украинцев.

Напомним, что в воскресенье, 5 января, под прицелом украинской армии также находился Курск.

Российская "певео" пыталась отразить атаку дронов, раздавалось много взрывов. Одному из БПЛА удалось попасть в важный объект русской армии.

Какая ситуация на Курщине

5 января появилась информация о контрнаступлении ВСУ на Курском направлении. Россияне, а также северокорейцы продолжают нести там потери.

Так, 7 января ВСУ ликвидировали 13 военнослужащих армии Кима: пятерых в стрелковом бою, а еще восьмерых с помощью дронов. Предполагается, что один из них мог принадлежать к офицерскому составу.

Атаки со стороны украинской армии подтвердили в Центре противодействия дезинформации и Офисе Президента.

Советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, что активизация ВСУ в Курщине преследует цель достижения политических и военных целей.

Между тем, военные эксперты предполагают, что России придется перебросить на Курщину до 100 тысяч военных из Украины. Также могут готовиться удары в направлении Брянска и Курска.

Сам Путин, похоже, озабочен ситуацией на Курщине. 6 января он отправил туда замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова. К слову, в этот день прошло 5 месяцев операции ВСУ в Курской области.

По сообщению президента Зеленского, на этом направлении россияне потеряли 38 тысяч военных, 15 тысяч из них – безвозвратные потери.