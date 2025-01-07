Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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"Бавовна" в Курске 5 января

Вечером 5 января из-за угрозы беспилотников в Курской области России объявили воздушную тревогу. Местная ПВО пыталась сбить дроны, горожане слышали много взрывов. Один из украинских беспилотников атаковал объект российской армии. Однако Андрей Коваленко не отметил, какой именно.

Как сообщило миноброны России, в тот вечер на территории России было уничтожено 11 украинских дронов: 9 – над Белгородской областью и 2 – над Курской.

ВСУ проводят атаки в Курской области

Как пишут российские СМИ, украинские войска начали контрнаступление на Курском направлении. ВСУ проводят частые атаки российской армии. Эти данные подтверждают в Офисе Президента и в Центре противодействия дезинформации. Так на этом участке фронта россияне несут потери. Силы обороны также успешно уничтожают союзников России – войска Северной Кореи.