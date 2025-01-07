Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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"Бавовна" в Курську 5 січня

У вечері 5 січня через загрозу безпілотників у Курській області Росії оголосили повітряну тривогу. Місцева ППО намагалася збити дрони, містяни чули багато вибухів. Один з українських безпілотників атакував об'єкт російської армії. Проте Андрій Коваленко не зазначив, який саме.

Як повідомило міноброни Росії, того вечора на території Росії було знищено 11 українських дронів: 9 – над Білгородською областю та 2 – над Курською.

ЗСУ проводять атаки у Курській області

Як пишуть російські ЗМІ, українські війська почали контрнаступ на Курському напрямку. ЗСУ проводять часті атаки російської армії. Ці дані підтверджують в Офісі Президента та в Центрі протидії дезінформації. Так на цій ділянці фронту росіяни зазнають втрат. Сили оборони також успішно знищують союзників Росії – війська Північної Кореї.