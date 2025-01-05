Утром 5 января ВСУ активизировались на Курском направлении и попытались контратаковать. Впрочем, не только эти смелые действия украинских воинов заставили россиян переживать. Уже традиционно регион оказался под налетом наших дронов, передает 24 Канал.

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"Хлопок" в Курске

Около 19:00 в Курской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. Также оперативный штаб региона сообщил о работе местной ПВО.

Российские паблики пишут о массированной атаке дронов на Курск. В сети много видео из города, на которых слышен пролет дронов, а также звуки взрывов.

Что происходит в Курске: смотрите видео

Между тем минобороны страны-агрессора доложило, что с 17:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов: 9 БПЛА – над территорией Белгородской области и 2 БПЛА – над территорией Курской.

К слову, в ночь на 5 января дроны, вероятно, атаковали военный аэродром в Миллерово, Ростовской области, который расположен близко к украинской границе.