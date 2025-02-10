Про них 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що окупанти використовують різні види техніки, піхоту та навіть мотоцикли. Однак українські військові зберігають свої позиції.

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Як росіяни намагаються штурмувати

За словами командира, росіяни використовують принцип "каруселі" – вони намагаються розширити клин в напрямку Кругляківки постійними штурмами.

Спершу ворог використовує броньовану техніку, танки, щоб попереду знімати загородження, потім легкоброньовану техніку, навантажену штурмовою піхотою.

Вороже завдання – дійти до наших передових позицій, тобто спішити піхоту, перегрупуватись і вибити Сили оборони з позицій. Або ж навпаки – прорвати бойові порядки, заскочити нам за "комірець",

– пояснив він.

Федоренко наголосив, що українські військові у 90% знищують ворожу броньовану техніку, після чого ворог продовжує штурм лише піхотою. Коли ЗСУ знищують і її, росіяни використовують мотоцикли, баггі (їх ворог викрадає на окупованих територіях, зокрема, у цивільних).

Ця "карусель" ударно-штурмових дій не завершується ні на секунду. Не буває на фронті такого, щоб почути хвилину тиші", – сказав він.

Цікаво! Нещодавно командир повідомив, що ЗСУ вдалось зірвати штурм росіян ще на етапі підготовки ворога. Українські військові ліквідували російську техніку ще в момент формування ворожої колони.

Найголовніше, що за останній місяць українські військові не втратили жодної позиції на відтинку Куп'янськ-Вузловий.

Ситуація на Куп'янщині: дивіться на карті

Складніша ситуація є біля Дворічної, що на півночі від Куп'янська. Ширина річки Оскіл та погодні умови, а саме туман, дозволяє ворогу переправлятися на човнах та плотах. Однак, на щастя, штатних переправ здійснити окупантам не вдалось.

Тут проводимо дії, щоб стабілізувати ситуацію та не дати можливості противнику розширити плацдарм,

– зазначив командир.

Федоренко додав, що він вірить в успіх щодо висунення противника з його рубежів, адже військові відчувають постійну підтримку українців.