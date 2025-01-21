Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зазначивши, що ворог поблизу Куп'янська ще має спроможність проводити штурми із залучання техніки. Також на цьому напрямку росіяни намагаються втримати позиції на правому березі річки Оскіл.

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У росіян успіхів немає

"У противника поки що не закінчується жива сила. Він має її не так рясно, як було раніше, але ворог шукає нові резерви і можливості для того, щоб тримати сталу динаміку ведення бойових дій", – зазначив він.

Зокрема 19 січня, за словами командиру батальйону "Ахіллес", вдалося ліквідувати противника в районі формування колони – там де він ставав в бойовий порядок і завантажував штурмову піхоту.

Вдалося прорахувати, що росіяни будуть робити, і з'явитися в тому місці, в той момент, в якому ворог не очікував. Внаслідок дій українських сил вдалося спалити два танки і БМП, підбити МТЛБ. Спільно з 1-ю бригадою оперативного призначення "Буревій" НГУ відпрацювали по піхоті, що мала саме на тій броньованій техніці їхати до нашого переднього краю,

– підкреслив він.

Також вранці 21 січня противник розпочав ударно-штурмові дії з залученням броньованої техніки. Він застосовує її для двох цілей:

танки переважно для розмінування шляхів проходів;

БМП, МТЛБ, БТР – для перекидання живої сили до передньої лінії бойового зіткнення.

Техніка також була своєчасно виявлена і відпрацьована. Це, за словами командира батальйону, спільний результат тих структурних підрозділів Сил оборони, які виконують бойові завдання спільно з "Ахіллесом".

"У противника за останній тиждень успіхів на цьому відтинку фронту не було. Лівобережжя Куп'янська, Куп'янськ-Вузловий продовжують тримати стрій", – наголосив Юрій Федоренко.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Збір на плати ініціації

Команди батальйону "Ахіллес" розповів про збір, який зараз триває, – на плати ініціації.

Вони необхідні для дистанційного мінування і допомагають приводити до бойового застосування та як наслідок підриву легкоброньованої, броньованої техніки противника,

– пояснив він.

Частково батальйон отримує плати ініціації коштом держави. Водночас мінування не дає можливості противнику прийти до передових українських позицій – до піхотинців, які перебувають на передній лінії.

Кожна така плата – це те, що зберігає життя нашим військовим і зупиняє ворога на полі бою. В кого є можливість, просимо обов'язково підтримати,

– сказав Юрій Федоренко.

Долучитися до збору на плати ініціації для батальйону ударних БпАК "Ахіллес": картка 4441 1111 2000 2187

До слова, росіяни вранці 21 січня вдарили безпілотником "Молнія-2" по Куп'янську. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, зокрема, троє поліцейських. Працівники поліції зазнали поранень під час виконання службових обов’язків.

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