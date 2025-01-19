Мовиться про Куп'янський напрямок, де ворог намагається втримати позиції на правому березі. Про це 24 Каналу розповів заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич, зауваживши, що поки, на щастя, противнику форсувати річку не вдається.

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Ситуація на Харківщині

Батальйон ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр працює на двох напрямках у Харківській області. Один з них – Глибоке, Липці. Хоч росіяни й шукають слабкі місця та проводять штурми, Сили оборони України тримають оборону та контролюють Липці, ворогу нічого не вдається досягати.

Водночас загроза та динамічність присутні на Куп'янському напрямку. В районі Кругляківки росіяни дійшли до річки Оскіл, біля Дворічної – проводять інтенсивні дії.

Росіяни втрачають велику кількість живої сили, вчепились за правий берег та намагаються за нього втриматись. Піхотою рухаються до Дворічної,

– наголосив заступник командира.

Окупанти переправляють на човнах свої піхотні підрозділи, закидаючи мотузки, але форсуванням річки це назвати не можна. Адже форсування – це налагодження понтонних переправ, перекидання техніки, контингенту забезпечення, тобто налагодження логістики. Крім того, болотяна місцевість не дозволяє ворогу здійснити повноцінну переправу техніки.

Дії росіян на Куп'янщині: дивіться на карті

"Човнами просочуються по 2 – 3 особи, але здебільшого вони гинуть", – зауважив Маляревич.

Він додав, що росіяни також активно використовують безпілотники для атак. Головне завдання українських військових – збити максимальну кількість ворожих дронів, щоб позбавити противника можливості керувати вогнем, тобто артилерією, КАБами та авіацією.