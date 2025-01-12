Однак Сили оборони "скасовують" плани окупаційної армії. Детальніше про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що за останні місяці ворог мав успіх лише в одному населеному пункті.

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Ситуація на півночі Харківщини

За словами комбата, завдяки злагодженій роботі ЗСУ ситуація біля населеного пункту Глибоке на Харківщині залишається без змін. Українські військові вчасно виявляють ворога та завдають йому нищівної шкоди.

Ініціатива перебуває в руках Сил оборони,

– зазначив він.

Противник також веде активну диверсійну діяльність на тих ділянках, де немає активних бойових дій. Диверсантів ЗСУ або знищують, або беруть в полон, або росіяни тікають назад. Окупанти в такий спосіб намагаються знайти слабкі місця для майбутнього перетину кордону. Однак ворогу це зробити поки що не вдалось.

Бої біля Куп'янська

На цьому напрямку активність бойових дій надзвичайно насичена. До 1 листопада минулого року росіяни мали завдання вийти на Куп'янськ-Вузловий. Хоч окупанти втратили велику кількість техніки та особового складу, зробити їм цього не вдалось.

Після цього російське командування визначили нових "ефективних" військовослужбовців, яких можна було поставити у стрій (були навіть кухарі та техніки) та перенесли виконання плану до нового року.

Ситуація на Куп'янщині: дивіться на карті

"Внаслідок цього противник втратив понад 100 одиниць броньованої техніки, яка була знищена на полі бою. Єдиний успіх противника за цей час – йому вдалось просунутись до Кругляківки. Однак розширити цей плацдарм не вдалось", – наголосив Федоренко.

За останній місяць на цьому напрямку росіяни не мають жодних успіхів на полі бою, українські військові не просто зупинили ворога, а заблокували. Тому їм не вдалось окупувати нові населені пункти.

Цікаво! Майор ЗСУ, ведучий, журналіст Єгор Чечеринда повідомив, що спершу росіянам бракує сил у Харківській та інших областях через Курську операцію. На його думку, окупанти намагаються досягти хоч якихось успіхів до зустрічі Дональда Трампа з Владіміром Путіним.

Складною ситуація залишається біля Новомлинська та Дворічної. Росіяни перепливають річку Оскіл на човнах, але Сили оборони їх вибили. Новомлинськ залишається під повним контролем ЗСУ.