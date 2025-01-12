Однако Силы обороны "отменяют" планы оккупационной армии. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что за последние месяцы враг имел успех только в одном населенном пункте.

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Ситуация на севере Харьковской области

По словам комбата, благодаря слаженной работе ВСУ ситуация возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине остается без изменений. Украинские военные вовремя обнаруживают врага и наносят ему сокрушительный ущерб.

Инициатива находится в руках Сил обороны,

– отметил он.

Противник также ведет активную диверсионную деятельность на тех участках, где нет активных боевых действий. Диверсантов ВСУ или уничтожают, или берут в плен, или россияне убегают обратно. Оккупанты таким образом пытаются найти слабые места для будущего пересечения границы. Однако врагу это сделать пока не удалось.

Бои возле Купянска

На этом направлении активность боевых действий чрезвычайно насыщена. До 1 ноября прошлого года россияне имели задачу выйти на Купянск-Узловой. Хотя оккупанты потеряли большое количество техники и личного состава, сделать им этого не удалось.

После этого российское командование определили новых "эффективных" военнослужащих, которых можно было поставить в строй (были даже повара и техники) и перенесли выполнение плана до нового года.

Ситуация на Купянщине: смотрите на карте

"В результате противник потерял более 100 единиц бронированной техники, которая была уничтожена на поле боя. Единственный успех противника за это время – ему удалось продвинуться к Кругляковке. Однако расширить этот плацдарм не удалось", – отметил Федоренко.

За последний месяц на этом направлении россияне не имеют никаких успехов на поле боя, украинские военные не просто остановили врага, а заблокировали. Поэтому им не удалось оккупировать новые населенные пункты.

Интересно! Майор ВСУ, ведущий, журналист Егор Чечеринда сообщил, что сначала россиянам не хватает сил в Харьковской и других областях из-за Курской операции. По его мнению, оккупанты пытаются достичь хоть каких-то успехов до встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Сложной ситуация остается у Новомлинска и Двуречной. Россияне переплывают реку Оскол на лодках, но Силы обороны их выбили. Новомлинск остается под полным контролем ВСУ.