Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, ведущий, журналист Егор Чечеринда, отметив, что война это искусство обмана. Все то, о чем говорит враг не обязательно является правдой.

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Какая задача у россиян

Егор Чечеринда отметил, что россияне пытаются запугать украинцев, утверждая, что они якобы имеют еще достаточно сил для введения войны.

По данным нашей разведки, в армии противника не все так хорошо, как Россия пытается подать. Российская оборонная промышленность и экономика находятся не в лучшем состоянии.

Важно! Российская экономика, которая временно возобновила рост после начала вторжения в Украину, сталкивается с все более более серьезными проблемами. Санкции, ослабление рубля, высокая инфляция и сокращение инвестиций в ключевых отраслях подрывают ее стабильность. Экономисты предупреждают, что эти вызовы, в сочетании с потенциальным падением цен на нефть, могут вызвать серьезные трудности уже в 2025 году.

По мнению майора ВСУ, россияне, угрожая продолжением боевых действий, пытаются достичь каких-то успехов до встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом после его инаугурации, которая должна состояться 20 января 2025 года.

Наверное, к этой дате Россия хочет иметь какие-то достижения в Донецкой или в Луганской областях, ведь эти территории на 100% не оккупированы. Так же как и значительная территория Запорожской и Херсонской областей,

– подчеркнул он.

России не хватает сил

Чечеринда также отметил, что россиянам не хватает сил, чтобы отвоевать собственные территории в Курской области. Операция Вооруженных Сил Украины продолжается там уже 6 месяцев.

Напомню, мы зашли на Курщину, чтобы создать буферную зону, чтобы не было вторжения в Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области,

– сказал майор ВСУ.

Он подытожил, что реальных масштабных достижений у россиян за время не только полномасштабного вторжения, но и с 2014 года нет.

"Луганскую и Донецкую области россияне пытаются полностью оккупировать уже 11 лет. Им до сих пор этого не удалось, то о каких успехах можно говорить. Надо держать строй и верить в победу (ВСУ – 24 Канал), не поддаваясь на провокации врага", – отметил Егор Чечеринда.