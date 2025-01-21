Постраждалі отримали осколкові поранення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Харківської області.

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Що відомо про атаку "Молнії-2" на Куп'янськ

Унаслідок атаки російського безпілотника "Молнія-2" у Куп’янську Харківської області постраждали п’ятеро людей. Це сталося 21 січня близько 9:00.

Під час виконання службових обов’язків троє працівників поліції отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Також постраждав цивільний автомобіль, у якому перебували 64-річна жінка та її 68-річний чоловік – обидва мешканці міста. Наразі всім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Поліцейський автомобіль отримав пошкодження, зокрема вибито заднє вікно.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці документують воєнний злочин, збираючи докази для притягнення Росії до відповідальності в майбутньому.

Увага! Чутливі фото!

Російський БпЛА атакував поліцейський та цивільний автомобілі: фото Нацполіції

Нагадаємо, у ніч проти 21 січня Росія атакувала Київщину дронами-камікадзе, пошкодивши приватний будинок та автомобіль, а також спричинивши пожежу в лісосмузі.