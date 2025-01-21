Пострадавшие получили осколочные ранения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Харьковской области.

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Что известно об атаке "Молнии-2" на Купянск

В результате атаки российского беспилотника "Молния-2" в Купянске Харьковской области пострадали пять человек. Это произошло 21 января около 9:00.

При исполнении служебных обязанностей трое сотрудников полиции получили осколочные ранения различной степени тяжести. Также пострадал гражданский автомобиль, в котором находились 64-летняя женщина и ее 68-летний мужчина – оба жители города. Сейчас всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Полицейский автомобиль получил повреждения, в частности выбито заднее окно.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители документируют военное преступление, собирая доказательства для привлечения России к ответственности в будущем.

Внимание! Чувствительные фото!

Российский БпЛА атаковал полицейский и гражданский автомобили: фото Нацполиции

Напомним, в ночь на 21 января Россия атаковала Киевскую область дронами-камикадзе, повредив частный дом и автомобиль, а также вызвав пожар в лесополосе.