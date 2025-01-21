Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА и полицию Киевской области.
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Последствия российской атаки на Киевщине
Временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в ночь на 21 января воздушная тревога в области продолжалась почти 8 часов. Враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными БПЛА.
Силы ПВО успешно отбили атаку, уничтожили вражеские цели и не допустили попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры. О пострадавших в Киевской области не сообщали, однако известно о повреждениях от падения обломков.
Так, в результате падения обломков сбитых БПЛА в одном из населенных пунктов Киевской области поврежден частный дом и автомобиль.
В доме выбиты окна и повреждена крыша. Также повреждено оборудование уличной электросети. Продолжаются ремонтные работы,
– сообщил Калашник.
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Кроме того, в результате падения обломков сбитых БПЛА произошло возгорание травяного настила в лесополосе. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Информация о пострадавших пока отсутствует.
На месте происшествия работают следователи, специалисты-криминалисты и взрывотехники полиции Киевской области. Они устанавливают все последствия российской атаки, а также фиксируют очередное военное преступление России.
Какие регионы оказались под ударом 21 января
- Во время атаки в ночь на 21 января вражеские дроны также сбивали в Ровенской области. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
- В Полтавской области в результате падения обломков на частный дом в Кременчугском районе вспыхнул пожар. Спасатели работали на месте происшествия. К счастью, пострадавших и жертв в результате атаки нет.
- В Черкасской области "Шахед" сбитый повредил окна четырех жилых домов, учебного заведения, магазина и нежилого здания в Звенигородском районе. Также повреждениям подверглась линия электропередач.