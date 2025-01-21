Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА и полицию Киевской области.

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Последствия российской атаки на Киевщине

Временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в ночь на 21 января воздушная тревога в области продолжалась почти 8 часов. Враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными БПЛА.

Силы ПВО успешно отбили атаку, уничтожили вражеские цели и не допустили попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры. О пострадавших в Киевской области не сообщали, однако известно о повреждениях от падения обломков.

Так, в результате падения обломков сбитых БПЛА в одном из населенных пунктов Киевской области поврежден частный дом и автомобиль.

В доме выбиты окна и повреждена крыша. Также повреждено оборудование уличной электросети. Продолжаются ремонтные работы,

– сообщил Калашник.

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Кроме того, в результате падения обломков сбитых БПЛА произошло возгорание травяного настила в лесополосе. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Информация о пострадавших пока отсутствует.

На месте происшествия работают следователи, специалисты-криминалисты и взрывотехники полиции Киевской области. Они устанавливают все последствия российской атаки, а также фиксируют очередное военное преступление России.

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