Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, по состоянию на обед 16 января на Харьковщине раздается воздушная тревога. Важно находиться в укрытиях, ведь слышны взрывы.

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Россияне атакуют Купянск FPV-дронами

По словам Черненко, российские оккупанты буквально пытаются сделать так, чтобы в Купянске было невозможно жить. Они регулярно запускают собственные FPV-дроны по гражданскому населению.

15 января один из таких российских дронов тяжело ранил 50-летнего мужчину. У него была травматическая ампутация ноги и открытый перелом. Мужчину в тяжелом состоянии довезли до больницы. Медики оказывают ему помощь.

Это была обычная улица. Гражданский шел себе по ней. И по нему ударили. Это не иначе как терроризм. Они пробуют обезлюдить Купянск,

– рассказала Черненко.

Город регулярно обстреливают беспилотниками. Буквально недавно вражеские дроны повредили жилую девятиэтажку. Там повреждены окна и крыша здания.

Напомним, командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий рассказал о том, как удалось отбить механизированный штурм оккупантов на Харьковщине 8-9 января. Тогда захватчики хотели открыть себе путь на Боровую.