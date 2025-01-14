Сообщает 24 Канал со ссылкой на командира Третьей штурмовой бригады Андрея Билецкого в комментарии "Цензор.НЕТ". Он отметил, что в результате слаженной работы подразделений бригады противник понес значительные потери.

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Билецкий рассказал, что главной целью противника в районе, где действует Третья штурмовая бригада, является захват населенного пункта Боровая и вытеснение Сил обороны на другой берег реки Оскол.

8 – 9 января силами 4 гвардейской танковой дивизии оккупанты осуществили штурм с целью захватить Зеленый Гай, что должно было бы создать условия для дальнейшего продвижения в направлении населенных пунктов Боровская-Андреевка. В случае успеха, это позволило бы российской армии открыть себе путь к Боровой.

Ежедневно враг пытался провести штурм силами 1 механизированной роты при поддержке взвода танков, артиллерийского огня, FPV-дронов, сбросов. Билецкий отметил, что россияне использовали все имеющиеся ресурсы дивизии, а если учитывать технику, которая не добралась до линии соприкосновения, можно сказать, что штурм осуществлял сводный механизированный батальон России.

Особенностью этого штурма было массовое применение техники на нескольких направлениях одновременно. В последнее время в нашей полосе ответственности так много техники россияне не использовали. Это свидетельство приоритетности направления, где стоит Третья штурмовая. По характеру действий противника видно, что он готовился и тщательно спланировал штурмовые действия. Но его планы были разрушены,

– рассказал Билецкий.

Какие потери понесли оккупационные войска

Расчет ПТРК противотанкового батальона Третьей штурмовой поразил голову и хвост вражеской колонны. Другие танки начали съезжать с дороги, но попытки маневрировать привели к их подрыву на заранее заминированных участках.

Технику и вражеский десант, который смог выйти из техники, уничтожили пехотные подразделения, артиллерия и FPV-дроны. В одной из колонн врага, благодаря поражению понтонной переправы через реку Черный жеребец, танк перевернулся и утонул вместе с экипажем.

Всего во время этого штурма россияне потеряли 15 бронированных машин, уничтожено 5 танков, еще два – повреждены. Потери среди личного состава составили 87 погибших и 88 раненых.

Билецкий отметил, что штурм был отбит благодаря слаженным действиям всех подразделений Третьей штурмовой и заранее установленным минам на маршрутах передвижения врага: "Бригада отработала как единый механизм".